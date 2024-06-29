مصر.. حبس مذيعة وتيك توكر بتهمة "نشر الفجور"
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم السبت، بحبس التيك توكر الشهير كروان مشاكل، والمذيعة إنجي حمادة، مدة عام وغرامة 100 ألف جنيه (2,100 دولار) بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والتعدي على القيم المجتمعية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على "كروان مشاكل" و"إنجي حمادة" بسبب فيديو نشره الأول عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" ظهر خلاله برفقة المتهمة داخل المطبخ في وضع مخل، وقدمتهما للنيابة التي وجهت لهما تهم نشر الفسق والفجور، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لتأمر بإحالتهما للمحاكمة.
وأمام المحكمة دافعت المذيعة المغمورة عن نفسها، قائلة: "أنا متزوجة عرفيًا من كروان مشاكل، وكنت بصور فيديوهات كأي شخصين متزوجين، وتفاجأت بنشر هذه الفيديوهات، وأنا مصابة بالسرطان، ومن في حالتي ليس لديه الرفاهية لنشر الإباحية أو ما يغضب الله".
وأضافت إنجي حمادة إنها كانت موجودة في منزلها لتصوير مقطع لايف، وفوجئت بأحد الأشخاص يطرق باب المنزل، وحينما شاهدت من يطرق الباب من خلال الكاميرات، وجدت أشخاصًا وعندما سألتهم أخبروها أنهم مباحث، وطالبوها بالحضور معهم.
وتابعت حمادة: "عرفت أن الموضوع يخص الفيديو إللي صورته مع كروان علشان كان عامل ضجة كبيرة، وجالي حالة هيستيريا وجريت على المطبخ وعوّرت نفسي بالسكينة، فكسروا الباب ودخلوا وودّوني المركز الطبي، وبعدها خدوني المديرية".