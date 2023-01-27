وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة

وكان عبدالله بانعمة، مصابا بشلل رباعي منذ 31 عامًا، إلا أنه كان يتمتع بعزم وصبر كبيرين.

ففي آذار/ مارس 2022، نقلت صحيفة "سبق" السعودية، تصريحات عن بانعمة، قال فيها إنه يدعو "كلَّ مَن ضاقت عليه نفسه، وتكالبت عليه الهموم، ويئس من الحياة، إلى النظر لمن هو أكثر منه بلاء ومصيبة؛ فمن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته".

وأضاف: "ارضَ بما كتبه الله لك تكن أسعد الناس"، وداعيًا إلى شكر الله على النِّعَم التي نملكها.. مشيرًا إلى أنه منذ 31 عامًا لا يستطيع تقليب ورق المصحف بيده بسبب شلله وإعاقته.

وتحدَّث بانعمة عن نفسه ومرضه قائلاً: "الآن أنا مريض، وأحيانًا يضيق عليّ الحال بسبب الشيطان والنفس والهوى، لكن ما إن أذهب لزيارة مريض آخر حتى أعود -والله- سليمًا كأن ليس بي شيء".