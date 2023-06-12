"حمّانا" اللبنانية تحتفل بيوم الكرز (صور)

و"حمانا" فضلًا عن كونها بلدة الكرز، تتمتع كذلك بموقع جغرافي وسياحي مميز، فهي تقع على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر، وتبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت نحو 26 كيلومترًا، وتشكل وجهة للسياحة الثقافية، ويقصدها محبو رياضة المشي للتعرف إلى قممها والأودية التي تحيط بها، لا سيما "وادي لامارتين" الذي يحمل اسم الشاعر الفرنسي ألفونس دي لامارتين، الذي أعجب بالوادي وكتب عنه.