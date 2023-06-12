"حمّانا" اللبنانية تحتفل بيوم الكرز (صور)
تحتفل بلدة "حمانا" الجميلة في أعالي جبل لبنان بـ "يوم الكرز"، الفاكهة التي تشتهر البلدة بزراعتها، وهو يوم بات يُحتفل به سنويًّا ضمن فعاليات متنوعة وواسعة.
ويقصد الزوار من سائر أنحاء لبنان والسياح بلدة "حمانا" في موعد قطف ثمار الكرز، بحيث تتاح أمامهم فرصة زيارة البساتين وجني ثمار "الكرز" بأنفسهم، وأيضًا القيام بجولة في سوق "حمانا" العريق الذي تتوزع فيه منصات عرض المنتجات الحرفية التراثية، فضلًا عن المنتجات الغذائية التي تشتهر بها الأرياف اللبنانية.
وقالت مسؤولة مكتب التنمية المحلية لورا البيري ، لـ"إرم نيوز" إن "هذا التقليد السنوي يقام منذ عام 2008، والهدف الأساس منه تسويق إنتاج المزارعين وتشجيعهم على البقاء في أرضهم".
وأوضحت البيري: "في هذا اليوم، يباع نحو 10 أطنان من فاكهة الكرز، ويشارك الزوار في نشاط قطفه من 11 بستانًا"، معتبرة بأن "كرز حمانا هو الأكثر جودة بفضل مياه نبع الشاغور"، وهو أحد الينابيع الكثيرة التي تنبع من البلدة.
و"حمانا" فضلًا عن كونها بلدة الكرز، تتمتع كذلك بموقع جغرافي وسياحي مميز، فهي تقع على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر، وتبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت نحو 26 كيلومترًا، وتشكل وجهة للسياحة الثقافية، ويقصدها محبو رياضة المشي للتعرف إلى قممها والأودية التي تحيط بها، لا سيما "وادي لامارتين" الذي يحمل اسم الشاعر الفرنسي ألفونس دي لامارتين، الذي أعجب بالوادي وكتب عنه.