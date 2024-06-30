مقابل آلاف الدولارات.. بيع حذاء "ملك موسيقى الروك" في مزاد علني
بِيع حذاء ارتداه "ملك" موسيقى الروك أند رول الأمريكي إلفيس بريسلي، مقابل مبلغ 152 ألف دولار عبر شركة مزادات بريطانية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الحذاء مصنوع من جلد الغزال، وارتداه بريسلي في بداية حياته الفنية.
وبدأت المزايدة على الحذاء، الذي وصف بأنه "قطعة مميزة من التذكارات التي مثلت ظاهرة في الثقافة الشعبية في القرن العشرين"، بمبلغ 69 ألف دولار، ووصل سعره إلى 152 ألفًا.
وارتدى بريسلي الحذاء، الذي يبلغ قياسه 44، داخل وخارج المسرح خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وفقًا للوصف الموجود على موقع المزاد.
وارتدى بريسلي الحذاء عام 1956، وأهداه لصديقه آلان فورتاس عام 1958، في الليلة التي سبقت مغادرته الخدمة في الجيش الأمريكي.