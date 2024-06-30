مقابل آلاف الدولارات.. بيع حذاء "ملك موسيقى الروك" في مزاد علني

وارتدى بريسلي الحذاء، الذي يبلغ قياسه 44، داخل وخارج المسرح خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وفقًا للوصف الموجود على موقع المزاد.

وارتدى بريسلي الحذاء عام 1956، وأهداه لصديقه آلان فورتاس عام 1958، في الليلة التي سبقت مغادرته الخدمة في الجيش الأمريكي.