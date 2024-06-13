تطور جديد في بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال

قررت جهات التحقيق المصرية حفظ الشكوى المقدمة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان رامز جلال، بسبب المشكلات التي تعرضت لها جراء مشاركتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، الذي عرضته قناة "إم بي سي" خلال شهر رمضان الماضي.

ودفع محامي رامز جلال، أشرف عبدالعزيز، بانتفاء الاتهام الموجه لموكله، مؤكدًا أن العمل لم يخرج على أنه فكرة برنامج للمقالب في رمضان، ولم يحدث أي اعتداء على الضيوف أثناء وجودهم مع الفنان رامز جلال.

واتهمت الفنانة سمية الخشاب في بلاغها رقم 2796 لسنة 2024 بدائرة العجوزة، الفنان رامز محمد جلال، بتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر.

وذكرت في بلاغها أنه تم الاتصال من البرنامج بالفنانة باعتباره برنامجًا حواريًا فقط، دون أي تعرّض لأذى أو هلع أو أي نوع من المقالب التي اعتاد "رامز" على تقديمها، وأنه يريد فعلًا تغيير سياق البرنامج للنوعية الحوارية فقط.