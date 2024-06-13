تطور جديد في بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال
قررت جهات التحقيق المصرية حفظ الشكوى المقدمة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان رامز جلال، بسبب المشكلات التي تعرضت لها جراء مشاركتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، الذي عرضته قناة "إم بي سي" خلال شهر رمضان الماضي.
ودفع محامي رامز جلال، أشرف عبدالعزيز، بانتفاء الاتهام الموجه لموكله، مؤكدًا أن العمل لم يخرج على أنه فكرة برنامج للمقالب في رمضان، ولم يحدث أي اعتداء على الضيوف أثناء وجودهم مع الفنان رامز جلال.
واتهمت الفنانة سمية الخشاب في بلاغها رقم 2796 لسنة 2024 بدائرة العجوزة، الفنان رامز محمد جلال، بتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر.
وذكرت في بلاغها أنه تم الاتصال من البرنامج بالفنانة باعتباره برنامجًا حواريًا فقط، دون أي تعرّض لأذى أو هلع أو أي نوع من المقالب التي اعتاد "رامز" على تقديمها، وأنه يريد فعلًا تغيير سياق البرنامج للنوعية الحوارية فقط.
وتم الاتفاق مع "الخشاب" على ذلك، وأبلغتهم أنها متعلقة بأعمال أخرى لتجنب تعرّضها لأي إصابات، وأنها في مرحلة "راكور"، أي أنه متبقٍ لها مشاهد أخرى في عمل فني متعاقدة عليه، ولا بد من تجنيبها أي شيء خطر.
وأوضح البلاغ أنه بتاريخ 16/ 2/ 2024 ، ذهبت "الخشاب" إلى تصوير الحلقة، وعند وصولها التقت رامز جلال، حيث قامت بمصافحته، وكانت الأمور تسير بصورة طبيعية وحوارية بحتة، دون أي أمر آخر، ثم أبلغها رامز بأنه سيقوم بفعل شيء والعودة لها مرة أخرى.
وأضاف أنه بعد أن تركها للحظات تفاجأت بسقوطها من الغرفة الموجودة بها دون سابق إنذار أو أعذار، ودخولها على "زلاقة أسطوانية" متعددة الانحرافات، وبها مواد سائلة تزيد من سرعة الانزلاق حتى سقطت على أرض صلبة.
ونتيجة هذا الفعل، شعرت "الخشاب" بألم شدید، وإصابة شديدة بقدمها وذراعها وكتفها، وأبلغت المسؤولين بضرورة وقف البرنامج لإصابتها، لكنهم امتنعوا عن إيقافه، وفق البلاغ.