لبنان.. ماذا دار بين عمرو دياب وميقاتي؟

كشف الفنان المصري عمرو دياب، عن لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قبل انطلاق حفله الغنائي في العاصمة بيروت.

وكتب دياب عبر صفحته على منصة "إكس"، "سررت بلقاء رئيس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي"، مضيفا "بيروت، أنت تعرفين دائما كيف تحتفلين وتستمتعين بالحياة، كانت طاقة الجمهور الليلة الماضية لا تُصدَّق، شكرا لك بيروت على هذه الليلة الرائعة. إلى أن نلتقي مجددا".

من جهته، أعرب ميقاتي عن ترحيبه بالفنان المصري، بينما أشاد بجهوده بتعزيز السياحة في لبنان، وفق ما ذكر إعلام لبناني.