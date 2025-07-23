هكذا احتفل ويليام وكيت بعيد ميلاد الأمير جورج الـ12

احتفل ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون بعيد ميلاد ابنهما الأكبر، الأمير جورج، الذي بلغ عامه الثاني عشر، بنشر صورة جديدة له على "الإنستغرام".

وظهر جورج في الصورة، التي التُقطت في نورفولك بعدسة المصور الملكي جوش شينر، متكئًا على سياج خشبي مبتسمًا للكاميرا، مرتديًا سترة صوفية فوق قميص أبيض، في محيط منزله الريفي في أنمر هول.

وأرفق الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز الصورة بعبارة: "عيد ميلاد سعيد للأمير جورج الثاني عشر"، كما أعاد الحساب الرسمي للعائلة المالكة نشرها مع تهنئة مماثلة.

الأمير جورج، واسمه الكامل جورج ألكسندر لويس، وُلد في 22 يوليو 2013 في جناح ليندو الخاص بمستشفى سانت ماري في لندن، ويُعد الثاني في ترتيب العرش البريطاني بعد والده.

وشهد العام الجاري حضورًا لافتًا للأمير الشاب، إذ رافق والده الأمير ويليام في أبريل الماضي لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في باريس.

وشارك في مناسبات ملكية بارزة، بينها مراسم يوم النصر في أوروبا بقصر باكنغهام في مايو، واحتفالات "تروبينغ ذا كولور" الرسمية بعيد ميلاد الملك تشارلز في يونيو.

كما لفت الأنظار مؤخرًا بظهوره في بطولة ويمبلدون للتنس إلى جانب والديه وشقيقته الأميرة شارلوت، حيث تابعوا من المقصورة الملكية المباراة النهائية بين يانيك سينر وكارلوس ألكاراز.

ويأتي عيد ميلاد الأمير جورج بعد احتفال العائلة بعيد ميلاد شقيقته الأميرة شارلوت العاشر في 2 مايو، حيث نُشرت صورة التقطتها والدتها كيت ميدلتون للأميرة خلال نزهة في الهواء الطلق. كما احتفل شقيقه الأصغر، الأمير لويس، بعيد ميلاده السابع نهاية أبريل الماضي.





