القبض على مدونة ادعت إصابتها بالسرطان وجمعت 37 ألف دولار

قبضت السلطات الأمريكية على المدونة "ماديسون روسو" من ولاية آيوا، ووجهت إليها تهمة السرقة من الدرجة الأولى، بعد أن قدم عدد من الأطباء بلاغات بشأنها مؤكدين أنها تدعي إصابتها بالسرطان بهدف جمع تبرعات مالية.

وفي التحقيقات، تبين أن "ماديسون" (19 عاما)، سرقت أكثر من 37 ألف دولار، بعد نشرها مقاطع فيديو على "تيك توك" مدعية أنها مصابة بسرطان البنكرياس، الذي سينهي حياتها خلال 5 سنوات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، قالت الشرطة إن المستشفى الذي ظهرت فيه ماديسون "مزيف"، حيث صورت معظم المقاطع في شقتها في "بيتمدورف"، وحرصت على وصل جسدها بمضخة تغذية، ملأتها بكرات قطنية.

وسرقت ماديسون أيضا صورا تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لمرضى السرطان، وشاركتها مع متابعيها الذين يبلغ عددهم 1800 عبر "تيك توك" مدعية أنها صورها.

وزعمت "ماديسون" أن الأطباء شخصوا إصابتها بسرطان البنكرياس في المرحلة الثانية في فبراير 2022، كما أنها مصابة أيضا بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وفي أسفل ظهرها ورم بحجم "كرة قدم"، ملتف حول عمودها الفقري.