إنجازاته غيرت حياة البشرية.. رحيل عالم الفيزياء الأمريكي جون غودناف‎

توفي عالم الفيزياء الأمريكي جون غودِناف، عن عمر يناهز 100 عام، بعد مسيرة علمية حافلة بالإنجازات.

ويعد جون غودِناف أحد مبتكري بطارية "الليثيوم أيون" القابلة لإعادة الشحن.

وحاز غودِناف مع شريكين؛ أحدهما بريطاني وآخر ياباني، عن هذا الاختراع جائزة نوبل للكيمياء عام 2019، وفقا لما أعلنته جامعته في أوستن بولاية تكساس.

وأعلنت الجامعة، التي زاول غودِناف مهنة التدريس فيها منذ عام 1986 في كلية "كوكريل" للهندسة، أن العالِم الأمريكي توفي يوم الأحد.

ولد الفيزيائي غودِناف عام 1922 في ألمانيا، ونشأ وتلقى علومه في الولايات المتحدة.

وجون غودِناف هو الأكبر سناً بين الفائزين بجائزة نوبل في تاريخها، إذ نالها عندما كان في السابعة والتسعين.

وأسفرت بحوثه عن اكتشاف طريقة لإنتاج الطاقة من الليثيوم، وهو معدن خفيف جداً لدرجة أنه يطفو على الماء.

ثم عمل الأستاذ بجامعة تكساس في أوستن جون غودِناف على زيادة خصائص الابتكار من خلال إنتاج الطاقة من أكسيد المعدن بدلاً من ثاني الكبريتيد.

وفي عام 1980، أثبت أن الجمع بين أكسيد الكوبالت وأيونات الليثيوم يمكن أن ينتج ما يصل إلى أربعة فولتات.

وانطلاقاً من هذه الاكتشافات، ابتكر أكيرا يوشينو، البالغ 71 عاماً، أول بطارية تجارية عام 1985.

وقال غودِناف عندما حصل على جائزة نوبل: "أنا سعيد جداً لأن اكتشافي ساعد على التواصل في مختلف أنحاء العالم. نحن بحاجة إلى بناء علاقات وليس إلى الحروب".

وأضاف: "أكون سعيداً إذا استخدمه الناس للخير لا للشر".