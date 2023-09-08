مدريد: العثور على حفرية لأشباه البشر تعود إلى العصر الجليدي

عُثر في إسبانيا خلال حملة التنقيب الثانية والعشرين في وادي نياندرتال- مدريد، على أقدم حفرية لأشباه البشر في مجتمع مدريد بأكمله؛ يعود تاريخها إلى العصر الجليدي ويتراوح عمرها بين 400 ألف و500 ألف سنة.

وقالت صحيفة "توينتي مينتوس" الإسبانية بأن الحفرية المكتشفة، عبارة عن ضرس مجزأ لأشباه البشر، وجدت في وكر الضبع في كهف"Des-Cubierta"، وفقاً لما ذكرته الحكومة الإقليمية، وهو ما يؤكد الوجود البشري في وادي "لوزويا" في منتصف العصر "البليستوسيني" الأوسط.