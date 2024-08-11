قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم الأحد، بحبس مغني المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر؛ إثر اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإجراء تحليل مخدرات لصاصا، إثر تسببه بوفاة شاب يدعى أحمد مفتاح، ويبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أن دهسه بسيارته على الطريق الدائري بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية تعاطي صاصا المواد المخدرة، وقت قيادته سيارته، في أثناء الحادث.

وأمرت بضبط وإحضار صاصا؛ بعد ثبوت اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، كما أصدرت قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، لكونه موجوداً بدولة الإمارات لارتباطه بعدد من الحفلات الغنائية هناك.

وجرى انقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس، بعد تصالحه مع أهل المتوفى وتنازلهم عن المحضر.

وقال صاصا خلال فيديو نشره محاميه عبر صفحته على "فيسبوك"، "أُقدّم خالص التعازي لأسرة المتوفَّى أحمد مفتاح، وأقول لهم البقاء لله، وأُقدّم لهم خالص التعازي من كل قلبي، وربنا عارف أنني من كل قلبي عمري ما هسيب الناس دي، والبقاء لله، وألف رحمة ونور عليه".