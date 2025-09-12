مقتل مهاجر برصاص شرطة الهجرة الأمريكية خلال مشادة في شيكاغو

أطلق أحد عناصر إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة النار على مهاجر غير نظامي في شيكاغو، اليوم الجمعة، بعدما حاول الفرار بسيارته باتجاه عنصر الأمن، بحسب ما أفادت السلطات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الرجل "رفض اتباع أوامر سلطات إنفاذ القانون وقاد سيارته باتجاه عناصر" هذه القوة أثناء محاولة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إيقاف حركة المرور.

وجاء في البيان: "صدمت السيارة أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وجرّته مسافة كبيرة. وخوفًا على حياته، أطلق العنصر النار من سلاحه".

وأكدت السلطات أن الرجل الذي حاولت توقيفه "مجرم أجنبي غير نظامي له تاريخ في القيادة المتهورة، ودخل البلاد في تاريخ ووقت غير معروفين"، بحسب "فرانس برس".

وتحقق عمليات الدهم هذه وعدًا انتخابيًا رئيسيًا قطعه الرئيس دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها لا تحظى بشعبية بحسب استطلاعات الرأي، فيما تتزايد الانتقادات الموجهة للرئيس الجمهوري، متهمة إياه بالسعي إلى الاستبداد.