نجل حلمي بكر يوكل مرتضى منصور لمقاضاة زوجة أبيه
أعلن رجل الأعمال هشام بكر، نجل الموسيقار المصري حلمي بكر، عن توكيل المستشار مرتضى منصور لمقاضاة زوجة أبيه سماح القرشي، لاتهامه لها باختطاف والده وتعذيبه.
ومن المقرر أن يعود هشام بكر إلى مصر خلال الأيام المقبلة، حيث يتواجد في أمريكا لمتابعة سير القضية، والوقوف بجانب والده وحمايته من زوجته، بحسب تصريحه للإعلام المصري.
وتصدر اسم حلمي بكر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب اتهام نجله هشام لزوجة والده سماح القرشي، باختطافه وتعذيبه رغم مرضه، مشيرًا إلى أنه يعيش في أمريكا وتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عمه يخبره بأن والده يعيش حالة صعبة بسبب زوجته.
وأكد نجل حلمي بكر في مداخلة تلفزيونية أن زوجة والده نقلته من منزله بالمهندسين إلى منزل عائلتها بأرياف محافظة الشرقية؛ ما لا يليق بموسيقار كبير مثل حلمي بكر، لافتًا أنه لا يستطيع التواصل مع والده بسبب سيطرة زوجته على هاتفه المحمول، والتحدث من خلاله بلسان زوجها.
ومن جانبها، ردَّت سماح القرشي زوجة حلمي بكر على اتهامات نجله، مؤكدة أن زوجها يتواجد برفقتها هي وابنته في المنزل، وإخوته حضروا لزيارته الأسبوع الماضي في محافظة الشرقية، وحاولوا العودة به إلى القاهرة لكنه رفض بشدة، كما رفض أثناء تواجده في القاهرة الذهاب إلى المستشفى.
وأشارت في المداخلة التلفزيونية ذاتها أنها اصطحبت زوجها إلى محافظة الشرقية من أجل رعايته، ومساعدة أسرتها لها في رعايته نظرًا لمرضه، متهمة هشام بكر بعدم الاهتمام بوالده.
وتابعت: "أمتلك تسجيلات صوتية تؤكد أنه كان يتواجد في القاهرة الأسبوع الماضي، وطلب منه والده القدوم لزيارته، لكنه رفض بحجة صعوبة الحضور من منطقة التجمع إلى منطقة المهندسين".