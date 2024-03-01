نجل حلمي بكر يوكل مرتضى منصور لمقاضاة زوجة أبيه

وأكد نجل حلمي بكر في مداخلة تلفزيونية أن زوجة والده نقلته من منزله بالمهندسين إلى منزل عائلتها بأرياف محافظة الشرقية؛ ما لا يليق بموسيقار كبير مثل حلمي بكر، لافتًا أنه لا يستطيع التواصل مع والده بسبب سيطرة زوجته على هاتفه المحمول، والتحدث من خلاله بلسان زوجها.

ومن جانبها، ردَّت سماح القرشي زوجة حلمي بكر على اتهامات نجله، مؤكدة أن زوجها يتواجد برفقتها هي وابنته في المنزل، وإخوته حضروا لزيارته الأسبوع الماضي في محافظة الشرقية، وحاولوا العودة به إلى القاهرة لكنه رفض بشدة، كما رفض أثناء تواجده في القاهرة الذهاب إلى المستشفى.

وأشارت في المداخلة التلفزيونية ذاتها أنها اصطحبت زوجها إلى محافظة الشرقية من أجل رعايته، ومساعدة أسرتها لها في رعايته نظرًا لمرضه، متهمة هشام بكر بعدم الاهتمام بوالده.

وتابعت: "أمتلك تسجيلات صوتية تؤكد أنه كان يتواجد في القاهرة الأسبوع الماضي، وطلب منه والده القدوم لزيارته، لكنه رفض بحجة صعوبة الحضور من منطقة التجمع إلى منطقة المهندسين".