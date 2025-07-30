مشهد غامض في عدن.. يمني يسير مكبلاً بسلسلة حديدية (صور)

في مشهد غامض ومخيف أثار الذهول في مدينة عدن، فوجئ المارة بشخص يُعتقد أنه مواطن يمني يسير مكبلا بسلاسل حديدية ثقيلة في منطقة "خط السهل" بمديرية "دار سعد"، متجهاً نحو محافظة لحج.

وتداول نشطاء وسكان محليون صوراً تُظهر الشخص وهو يحمل سلاسل غليظة ملفوفة حول جسده، في مشهد نادر أثار موجة من التساؤلات حول هويته، والظروف التي أدت إلى وضعه المروع.

وفقاً لشهود عيان، كان الشخص يسير ببطء وسط الطريق العام؛ ما دفع بعض المارة إلى محاولة التحدث إليه، لكنه لم يُبدِ أي رد فعل واضح؛ ما زاد من حيرة المحيطين به.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لظهوره، حيث بدت السلاسل الحديدية مثبتة بإحكام حول جسده؛ ما أثار تخمينات بين السكان حول احتمال تعرّضه لجريمة أو معاناته من اضطراب نفسي.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة أمنية أو رسمية في عدن بياناً يوضح ملابسات الحادثة، أو يكشف عن هوية الشخص، كما لم تُعرف حقيقة السلاسل الحديدية، وما إذا كانت مرتبطة بحادثة اختطاف أو تعذيب.