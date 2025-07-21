أنغام تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الثدي

ردت الفنانة المصرية أنغام على أنباء إصابتها بمرض سرطان الثدي والتي تم تداولها على نطاق واسع في الساعات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة ولا علاقة لها بسفرها إلى ألمانيا.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية أنها بخير، مشيرا إلى أنها تستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، لإجراء فحوصات طبية دقيقة على البنكرياس، ضمن متابعة دورية لحالتها الصحية.

وأوضح البيان أن أنغام ستبدأ بعد عودتها في تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، تمهيدا لطرحها خلال موسم الصيف الحالي.

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وطالب البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بصحتها؛ لما تسببه هذه الأخبار من بلبلة وقلق لدى جمهورها ومحبيها.

وفي ختام البيان، وجهت أنغام رسالة شكر وتقدير لكل من سأل عنها واهتم بصحتها، مؤكدة أنها بخير وتقدر مشاعر متابعيها.

وسبق أن وصف الموسيقار محمد على سليمان، والد الفنانة أنغام، ما تردد من أخبار حول إصابتها بسرطان الثدي وسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج بـ "المهزلة"، مؤكدًا أنها بخير ومتواجدة بمصر حاليا.