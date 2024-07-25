قضت محكمة كويتية ببراءة مواطن شاب من تعاطي المخدرات، وقررت أن دخول والده لغرفته وتفتيشها دون إذنه "باطلا"، وذلك رغم عثور الأب على المواد المخدرة.

ورأى قضاة محكمة التمييز، التي تعتبر أحكامها نهائية، أن الدليل الذي ضبطه الأب باطلا، لأن دخوله إلى غرفة ابنه كان بدون إذنه، بحسب ما نقلت صحيفة "السياسة" المحلية.

وكانت الشرطة قد حضرت لمنزل العائلة بعد تلقيها بلاغاً من الأب ضد ابنه الذي بدا بحالة هيجان وعصبية، واعتدى على الشرطة، قبل أن يتم توقيفه مع إحضار "مادة عشبية خضراء، وأقراص" يشتبه في أنها مخدرات.

لكن المحامي الكويتي عبدالمحسن القطان، دافع أمام المحكمة عن موكله الشاب، وقال إن أقوال الشهود متناقضة، والتهم كيدية وملفقة والواقعة غير معقولة وفق ما نقلت الصحيفة عنه.

وقال القطان إن بلاغ والد المتهم للشرطة عن ارتكابه جريمة تعاطي المواد المخدرة لا يعد دليلا قويا على ارتكابه تلك الجناية، ويحتمل "الصدق والكذب".

وأضاف المحامي أن دخول الأب غرفة ابنه الخاصة، وتفتيشها دون إذن منه، والعثور بين طيات ملابسه على المضبوطات، يعد تفتيشا باطلا، ويبطل ما تمخض عنه من أدلة.

وأثار الحكم ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث دافع كثير من المدونين عن الأب الذي لجأ إلى الشرطة بعد أن طالبه ابنه وهو في حالة هيجان، بمبلغ مالي لشراء مخدرات، على حد قولهم.