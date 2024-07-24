أعلن متحف فيكتوريا وألبرت عن إطلاق مسار "Taylor Swift: Songbook Trail"، يوم السبت المقبل، وهو مسار مخصص لاستكشاف تأثير تايلور سويفت وعالمها الفني من خلال 13 محطة موزعة في مختلف صالات العرض في المتحف.

ويهدف المسار إلى الجمع بين عالم تايلر سويفت الفني وأعمال الفن الكلاسيكي، ويشمل مجموعة من المعروضات التي تبرز عناصر مختلفة من مسيرتها.

ويعرض المعرض أزياء تايلر سويفت الشهيرة، مثل ملابسها في فيديو "The Man" من ألبوم "Lover"، إلى جانب أشياء أخرى مثل غيتارها وحذائها.

ومن أبرز المعروضات كرسي مخرج الفيديو الذي استخدمته تايلر سويفت في أعمالها، مما يبرز دورها كمخرجة تتخذ قراراتها في إنتاج الفيديوهات. ويشمل المعرض أيضًا مكياج فيرساتشي الذي ارتدته سويفت، الذي يمثل واحدة من أكثر لحظات سويفت جاذبية خلال مسيرتها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجولة العالمية "Eras" لتايلور سويفت، التي ستصل إلى لندن، الشهر المقبل، مما يجعل المعرض جذبًا خاصًا للمعجبين. وأمل المتحف أن يسهم هذا المسار بجذب الزوار، وتعزيز اهتمامهم بمجموعة المتحف الدائمة، من خلال دمج العناصر الحديثة والفنية التاريخية.