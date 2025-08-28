وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "وقت الحب" (فيديو)
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 7:04 م

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "وقت الحب" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد عامين من الانتظار والتأجيلات المتكررة، حيث تولّت بتول حداد مهمة إخراج العمل.

وحظيت الأغنية بتفاعل واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى كثيرون على الأجواء الهادئة والرومانسية التي تميّز بها العمل.

وظهرت الفنانة كارول سماحة للمرة الأولى بعد رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى، من خلال عرض مسرحيتها الجديدة "كله مسموح" في لبنان.

