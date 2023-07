انطلاق ترشيحات جوائز "إيمي" وسط تكهنات بتأجيل الاحتفال

يترقب فنانون ونجوم بحذر انطلاق حفل توزيع جوائز "إيمي" بدورته 75 في 18 سبتمبر المقبل، وسط تكهنات بتأجيله في حال قرر الممثلون الهوليووديون الاعتصام والإضراب.

ووفق وسائل إعلام أمريكية؛ فمن المحتمل أن يؤجل الاحتفال إلى العام المقبل في حال نفذ نجوم هوليوود إضرابهم.

في غضون ذلك، حصد مسلسل "ساكسيشن" (Succession) السباق إلى جوائز "الإيمي"، اليوم، بـ 27 ترشيحًا.

ويروي المسلسل أحداثا تدور في إطار عائلة متنفذة تعصف بها الخلافات والنزاعات؛ بهدف السيطرة على إمبراطورية إعلامية.

كما رشح إلى جائزة "إيمي"، التي تعد الأوسكار سينمائيًّا بأهميتها، "ذي لاست أوف آس" (The Last of Us) حيث نال 24 ترشيحًا، و"ذي وايت لوتس" (The White Lotus) الذي حصل على 23 ترشيحًا، وهما من "إتش بي أو" أيضًا، أبرز المسلسلات المنافسة لـ"ساكسيشن".

وفيما يتعلق بالفئات الخاصة بالمسلسلات الكوميدية، حصد مسلسل "تد لاسو"، الذي يروي مغامرات مدرب كرة قدم أمريكي لفريق كرة قدم إنجليزي، 21 ترشيحا.

وتصدر إنتاجان من "نتفليكس" في مجال المسلسلات القصيرة، حيث نال كل منهما 13 ترشيحًا، وهما "بيف" (Beef)، و"دامر: مونستر- ذي جيفري دامر ستوري".