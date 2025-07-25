تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون

أُعلن، يوم الجمعة، عن تأجيل عرض فيلم "Michael" الذي يروي سيرة حياة ملك البوب مايكل جاكسون، رغم انتهاء تصويره منذ عام 2024.

وقد تقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما وصالات IMAX بتاريخ 24 أبريل 2026، بدلًا من الموعد الذي كان مقرراً سابقًا في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بتنظيم عرض عالمي خاص يليق بشعبية مايكل جاكسون ومسيرته الفنية الاستثنائية.

وكان الفيلم قد واجه سلسلة من التأجيلات بسبب قضايا قانونية معقدة، مرتبطة بمزاعم سابقة تعود إلى عام 1993، إذ تبين أن بعض المشاهد تخالف اتفاقيات قانونية، ما أجبر فريق العمل على إعادة كتابة وتصوير أجزاء حساسة من القصة.

ويجسّد جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، شخصية عمه في أول ظهور سينمائي له، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم كولمان دومينجو بدور الوالد جو جاكسون، نيا لونغ بدور الوالدة كاثرين، ومايلز تلر كمحاميه جون برانكا.

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ويرصد الفيلم حياة مايكل جاكسون بتفاصيلها، بدءًا من الطفولة ومرحلة Jackson 5، وصولًا إلى قمة المجد العالمي.

وقد بلغت ميزانية الإنتاج حوالي 155 مليون دولار، ليصبح بذلك واحدًا من أضخم أفلام السيرة الذاتية في تاريخ السينما.