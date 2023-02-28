لديها 4.4 مليون متابع.. أشهر قطة تحقق ثروة بـ100 مليون دولار

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على القطة "نالا" التي تعد أشهر القطط في العالم وتمتلك 4.4 مليون متابع على "إنستغرام"، بالإضافة إلى صافي ثروة يُقدر بـ100 مليون دولار.

وكان قد تم إنقاذ القطة "نالا" وهي من فصيلة مختلطة من السيامي والعتابي، من قبل مالكتها "بوكي"، بعد أن وقعت في حبها أثناء زيارتها لملجأ للحيوانات الأليفة في كاليفورنيا.