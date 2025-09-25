"متعة بدون تمييز".. ضبط 12 فتاة خلال حملة أمنية في مصر (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة، تضم نساءً ورجلًا، بعد تحريات ومتابعة دقيقة للأجهزة الأمنية.

وقالت الوزارة، في بيان على "فيسبوك"، إنه "في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت تحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة".

وأضاف البيان أن المكان المذكور تم تخصيصه "لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز"، على حد تعبير البيان الأمني.

وأضاف البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادِي المشار إليه، وأمكن ضبط 7 سيدات وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي".

في ذات الإطار، أعلنت الداخلية المصرية، أنه "فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 5 سيدات 3 منهن لديهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز".

وأضافت الداخلية، في بيان آخر، أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسمى شرطة الدخيلة، ثانى المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه".

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، في ختام بيانها، أن "الأجهزة الأمنية المختصة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".