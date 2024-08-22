لقي عامل توصيل يتبع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة مصرعه بطريقة مروعة في حادث يلفه الغموض شهدته مدينة "نابل" التونسية فجر اليوم الخميس.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها السلطات المختصة أن الشاب العشريني اسْتُدْعِي من جانب مجهولين بزعم طلب وجبة معينة، وعلى حين كان في الطريق عاود المجهولون الاتصال بالمطعم من أجل تغيير وجهة العامل وتعديل خط سيره.

وبمجرد وصول العامل إلى وجهته الجديدة، انهال أصحاب الطلب عليه بآلات حادة، حتى سقط مضرجًا بدمائه بعد تشويه وجهه وتهشيم عظامه.

وتبين أن الجناة سلبوا أموال العامل ومتعلقاته الشخصية، قبل أن يلقوا به في أحد الطرق الجانبية.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بفتح تحقيق موسع تحت إشراف أحد القضاة للكشف عن ملابسات الحادث.