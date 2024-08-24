أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكذلك تنحيه أيضا عن كونه محاميها الخاص، على خلفية مداخلة شيرين مع الإعلامي عمرو أديب مساء أمس الجمعة.

وقال قنطوش في بيان صحفي: "لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما ذُكِر في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحامين الذي كان مسؤولا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا".

وأكد أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءا كبيرا من لقائه مع شيرين عبر برنامج "الحكاية" واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة مع شركة "روتانا".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد يكشف من خلاله العديد من "المفاجآت"، وتفاصيل عدم عمله مجددا مع شيرين عبد الوهاب.

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ولا تزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تواصل حربها مع شركة "روتانا" للإنتاج الموسيقي، بعد حذف الشركة أربع أغان للمطربة بعد طرحها على الإنترنت.

وصرحت شيرين بأن العقد يصبح "ملغى لو لم تُعْمَل الدعاية (الإعلانات) اللازمة التي توازي حجمي عربيا ودوليا. سلمتهم جميع الأغاني، لكن لم تُعْمَل الدعاية الكافية".

واتهمت شيرين شركة "روتانا" خلال اتصال هاتفي عبر برنامج على قناة "إم بي سي مصر"، بأنها "ترغب في استغلالها بشكل حصري في الحفلات، وهو ما لا ينص عليه العقد".

وأضافت الفنانة المصرية "أنا سجن النساء واحشني جدا. مستعدة أتسجن عادي جدا. نفسي أجرب تجربة سجن النساء.. سأكون ملكة في السجن".

من جانبه، وخلال البرنامج نفسه، دعا المستشار القانوني لشركة "روتانا" بالقاهرة، رضا عبد الفتاح شيرين إلى "تنفيذ بنود التعاقد".

وقال: "مدة العقد 3 سنوات، لكن ورد في العقد أنه يمتد لمدة أو مدد أخرى لو لم تنفّذ التزاماتها، وتسليم العشرين أغنية المتفق عليها، حيث يستمر سريان العقد".