صحتك العقلية مرآة لذاكرتك

قد يؤثر اضطراب الصحة العقلية على كثير من أمورك الحياتية، أعمالك، علاقاتك، حالتك المزاجية ووضعيتك الجسمانية، وإن لم يكن ذلك كافيا لحثك على زيادة الاهتمام بصحتك العقلية، فيجب معرفة أن الصحة العقلية من الممكن أن تؤثر أيضاً على ذاكرتك.

وترتبط مشكلات الذاكرة باضطرابات منها إصابات الرأس أو قد تكون آثاراً جانبية أو أعراضاً لحالات أخرى مثل التصلب المتعدد، الكحوليات أو نقص الفيتامينات.

وبعض المشكلات العقلية تؤثر على الطريقة التي تعمل بها أدمغتنا مثل الاكتئاب، وهو ما قد يؤثر بالتبعية على قدرتنا على التركيز، وتطرقت بهذا الخصوص الطبيبة النفسية، جينفر بهرمان، إلى العلاقة بين الصحة العقلية والذاكرة، موضحة أن الحزن يسلبنا الطاقة العاطفية ومن الممكن أن يؤثر على طريقة معالجتنا للمعلومات.

ولعل الدليل الأشهر على ذلك هو الطريقة التي يؤثر بها القلق على حالتنا الذهنية قبيل الامتحانات، وقد تبين فعلياً أن القلق يحد من القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات في الذهن.