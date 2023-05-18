صحتك العقلية مرآة لذاكرتك
قد يؤثر اضطراب الصحة العقلية على كثير من أمورك الحياتية، أعمالك، علاقاتك، حالتك المزاجية ووضعيتك الجسمانية، وإن لم يكن ذلك كافيا لحثك على زيادة الاهتمام بصحتك العقلية، فيجب معرفة أن الصحة العقلية من الممكن أن تؤثر أيضاً على ذاكرتك.
وترتبط مشكلات الذاكرة باضطرابات منها إصابات الرأس أو قد تكون آثاراً جانبية أو أعراضاً لحالات أخرى مثل التصلب المتعدد، الكحوليات أو نقص الفيتامينات.
وبعض المشكلات العقلية تؤثر على الطريقة التي تعمل بها أدمغتنا مثل الاكتئاب، وهو ما قد يؤثر بالتبعية على قدرتنا على التركيز، وتطرقت بهذا الخصوص الطبيبة النفسية، جينفر بهرمان، إلى العلاقة بين الصحة العقلية والذاكرة، موضحة أن الحزن يسلبنا الطاقة العاطفية ومن الممكن أن يؤثر على طريقة معالجتنا للمعلومات.
ولعل الدليل الأشهر على ذلك هو الطريقة التي يؤثر بها القلق على حالتنا الذهنية قبيل الامتحانات، وقد تبين فعلياً أن القلق يحد من القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات في الذهن.
وعلّقت بهرمان أن "القلق والتوتر يؤثران بشدة على الذاكرة النشطة، وهو ما قد يشكل عائقاً كبيراً في الحياة الشخصية والمهنية للأفراد؛ إذ ثبت أن ذلك قد يؤدي إلى نوبات من النسيان، الإهمال وصعوبة التوفيق بين المطالب المختلفة في الحياة بشكل عام".
السيطرة على التوتر للمساعدة في التحكم بالذاكرة
كما أن الكثير من الضغوطات طويلة المدى تسبب الإرهاق والإجهاد أو الحرمان من النوم في حدوث مشاكل بالذاكرة والتعلم على المدى القصير، وأيضاً قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف.
وأشارت بهرمان إلى أن الطاقة التي نبذلها للتكيف مع بعض المشاعر أو الضغوط الحياتية، سواء كانت حادة أو مزمنة، قد تعيق مسار الشعور بشكل حاد، وبالمثل يمكن للضغوط الزائدة أن تثقل كاهل عقولنا، ومن ثم ينتج عن ذلك تشتت بالانتباه وتراخ معرفي.
ويمكن أن تكون الأسباب بيولوجية تساعد في حدوث بعض المشكلات في الذاكرة، بعض تلك الأسباب، قصور الغدة الدرقية أو حدوث نقص بالفيتامينات.
وكذلك من المهم التعرف ما إن كانت الصحة العقلية من ضمن الأسباب المساهمة في الإصابة بمشاكل الذاكرة أم لا، ولفتت بهرمان إلى أن السيطرة على التوتر، تحسين النوم، تناول أكل صحي وتمضية بعض الوقت في الهواء الطلق هي أمور من الممكن أن تعمل أيضاً على تحسين الصحة العقلية وجودة الحياة عموماً، وهو ما يجب التركيز عليه.
متى يتعين عليك طلب المساعدة الطبية؟
أوصت بهرمان بضرورة الرجوع للطبيب المختص حال الشعور بتأثير المشاكل التي تصيب ذاكرتنا على قدرتنا على إكمال النشاطات اليومية، فمثلاً يجب الانتباه حال الشعور بيأس، تغيرات في الشهية أو النوم أو فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت تمنحك المتعة سابقاً، فكلها قد تكون علامات دالة على الاكتئاب، وهو ما يجب الحذر منه تماماً.
وكذلك قد يكون للقلق بعض الأعراض المرتبطة بالعصبية، الشعور بالرهبة، صعوبة الاسترخاء أو الخوف من الأسوأ، وهنا يبرز دور طبيب الصحة العقلية المختص الذي يكون بمقدوره تقديم يد العون لمعالجة الاكتئاب والقلق مع تصديه أيضاً لمشكلة فقدان الذاكرة.