اليمن.. حمار ينهي حياة مسنة بطريقة مأساوية

في حادث مأساوي هزّ قرية "سهوان" بمحافظة "إب" اليمنية، لقيت مسنة يمنية مصرعها بعد أن سقطت من فوق حمار، كانت تستقله لنقل كمية من الحبوب من قريتها إلى أخرى مجاورة لطحن قوتها اليومي.

وبحسب شهود عيان، فإن سقوط السيدة بدا للوهلة الأولى أمرا عاديا، إلا أن الحمار أصيب بالفزع فانطلق يركض بشكل عشوائي، وهو يسحل المسنة عبر حبل كان في رقبته ويلتف حول السيدة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الضحية ارتطم جسدها بالأرض والصخور، فتهشّم رأسها وأُصيبت بجروح بليغة أودت بحياتها لاحقًا.

وأثار الحادث الصادم حالة من الحزن الشديد في أوساط القرية، حيث عُرفت الراحلة بطيبتها وكفاحها من أجل إعالة أسرتها.