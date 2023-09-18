دراسة تكشف علاقة القيلولة النهارية بصحة الدماغ

كشفت دراسة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، عن وجود علاقة بين فترة القيلولة والأدمغة الأكبر حجمًا، وهي علامة على صحة الدماغ الجيدة وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض أخرى.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن وأوروغواي، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عامًا ويأخذون قيلولة صغيرة في فترة النهار يتمعتون بصحة دماغ أفضل وأكبر من غيرهم.

وبحسب الدراسة، فإن القيلولة النهارية يمكن أن تقدم مكافأة إضافية للمحافظة على صحة الدماغ عن طريق إبطاء معدل انكماش الدماغ مع التقدم في العمر.

وحللت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا وجامعة الجمهورية في أوروغواي، بيانات لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، إذ وجدت علاقة بين القيلولة المعتادة والأدمغة الأكبر حجمًا، وهي علامة تدل على صحة الدماغ الجيدة، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض أخرى.

وقالت الدكتورة فيكتوريا غارفيلد، رئيسة الباحثين في جامعة كاليفورنيا، إن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن القيلولة القصيرة أثناء النهار قد تكون بالنسبة لبعض الأشخاص جزءًا من اللغز الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا في السن".