أب يعنف ابنه بطريقة مروعة في مسبح عام (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول، لأب يعنف طفله بطريقة مروعة أمام الناس، غضبًا واسعًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثَّق الفيديو، اعتداء أب على ابنه بعد أن انهال عليه بالضرب في مسبح عام، وأمام الناس، داخل أحد النوادي، رغبة في دفعه للسباحة.