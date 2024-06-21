أب يعنف ابنه بطريقة مروعة في مسبح عام (فيديو)
أثار مقطع فيديو متداول، لأب يعنف طفله بطريقة مروعة أمام الناس، غضبًا واسعًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.
ووثَّق الفيديو، اعتداء أب على ابنه بعد أن انهال عليه بالضرب في مسبح عام، وأمام الناس، داخل أحد النوادي، رغبة في دفعه للسباحة.
ولاحقًا، ظهر الطفل وهو يبكي مبتعدًا عن المسبح بعد تعرضه للتعنيف.
ولم يعرف مكان وزمان الفيديو، الذي يأتي بعد أيام من حادثة مشابهة لفيديو أظهر رجلاً سوريًا يقوم بتعذيب ابنة زوجته بطريقة مروعة، وأمام أنظار والدتها، التي كانت توثق ذلك.