نجلاء عماد.. كيف حوّلت الرياضية العراقية مأساتها إلى إلهام؟

أحمد عبد

في أحد أركان منزلها الريفي البسيط تضع نجلاء عماد، "الطاولة" لتتمرن عليها استعدادًا لدورة الألعاب الصيفية "البارالمبية" في باريس، ممسكة المضرب بيدها اليسرى، الوحيدة التي سلمت من تفجير إرهابي قبل 15 عامًا.

وتعيش نجلاء، صاحبة الـ 18 عامًا، بالقرب من مدينة بعقوبة (60 كم شمال غربي بغداد)، وتتنقل على كرسي متحرك، بعد أن فقدت كلتا قدميها وذراعها اليمنى بتفجير استهدف والدها وهي في سن الثالثة.

وتقول نجلاء، لـ "إرم نيوز"، إنها لا تتمنى أن تمر فتاة بما مرت به، "نجوت بأعجوبة من التفجير، لكن بعض أعضاء جسدي لم تنج، وجعلتني أعيش حياتي على كرسي متحرك للتنقل بين المنزل والمدرسة، بمعية والدي الذي يرافقني في كل رحلاتي وتنقلاتي".

وتضيف "كنت أتمنى الموت كلما نظرت إلى زميلاتي في المدرسة وهن يتنططن ويلعبن بكل حرية، وانا حبيسة الكرسي، وهذا ما أثر في نفسيتي بشكل كبير في مرحلة ما.. لكن ذلك لم يكن عائقًا أمام حلمي بممارسة الرياضة، فوجدت نفسي في تنس الطاولة، الذي حققت من خلاله كل أحلامي".