نجلاء عماد.. كيف حوّلت الرياضية العراقية مأساتها إلى إلهام؟
أحمد عبد
في أحد أركان منزلها الريفي البسيط تضع نجلاء عماد، "الطاولة" لتتمرن عليها استعدادًا لدورة الألعاب الصيفية "البارالمبية" في باريس، ممسكة المضرب بيدها اليسرى، الوحيدة التي سلمت من تفجير إرهابي قبل 15 عامًا.
وتعيش نجلاء، صاحبة الـ 18 عامًا، بالقرب من مدينة بعقوبة (60 كم شمال غربي بغداد)، وتتنقل على كرسي متحرك، بعد أن فقدت كلتا قدميها وذراعها اليمنى بتفجير استهدف والدها وهي في سن الثالثة.
وتقول نجلاء، لـ "إرم نيوز"، إنها لا تتمنى أن تمر فتاة بما مرت به، "نجوت بأعجوبة من التفجير، لكن بعض أعضاء جسدي لم تنج، وجعلتني أعيش حياتي على كرسي متحرك للتنقل بين المنزل والمدرسة، بمعية والدي الذي يرافقني في كل رحلاتي وتنقلاتي".
وتضيف "كنت أتمنى الموت كلما نظرت إلى زميلاتي في المدرسة وهن يتنططن ويلعبن بكل حرية، وانا حبيسة الكرسي، وهذا ما أثر في نفسيتي بشكل كبير في مرحلة ما.. لكن ذلك لم يكن عائقًا أمام حلمي بممارسة الرياضة، فوجدت نفسي في تنس الطاولة، الذي حققت من خلاله كل أحلامي".
ورياضة تنس الطاولة كانت بقعة الضوء في آخر النفق بالنسبة لنجلاء، "أحببت اللعبة شيئاً فشيئاً، ومن حسن حظي أن مدرب فريق ذوي الاحتياجات الخاصة لتنس الطاولة كان صديق والدي، ووافق على تدريبي بعدما وجد تعلقي بتلك اللعبة".
وهنا كانت نقطة التحول المحورية في حياة نجلاء، حيث تمكنت من تجاوز كل الذكريات المرة التي كانت عالقة بها، مؤكدة "غيرت حياتي وجعلتني أنظر إلى الحياة من زاوية أخرى، فكل ما أفكر فيه اليوم كيف أصل إلى العالمية وأن أحفر اسمي وسط أبطال هذه اللعبة".
وتشير نجلاء إلى أنها "تستعد لبطولة أولمبياد الألعاب الصيفية في باريس، مشددة "أتمرن كل يوم ضمن فريق المنتخب الوطني، وسأحقق حلمي بذهبية تكون دافعًا لي نحو الأمام ورصيدًا ذهبيًّا لبلدي".
ودائمًا ما يحرز العراق الميداليات الذهبية والفضية في الألعاب "البارالمبية"، خصوصًا في رمي القرص والرمح والرماية وغيرها، وتقول نجلاء "الدعم المقدم لهذه الشريحة من الرياضيين لا يكاد يتناسب وحجم الإنجازات التي نحققها في البطولات العربية والآسيوية".
الجدير بالذكر أن نجلاء عماد، حصدت العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة.