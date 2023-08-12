تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

ذكرت بيانات صادرة عن المعهد البرتغالي للرصد الجوي، أن شهر يوليو/تموز الماضي، يعد الشهر الأكثر جفافاً خلال القرن الحالي في البر الرئيسي للبرتغال.

وتميز شهر يوليو الماضي بأدنى مستويات هطول الأمطار في البلاد منذ عام 2000، وفقاً لصحيفة "Jornal De Negocios" البرتغالية.

وأشارت بيانات المعهد إلى أنه لم تسجل درجات الحرارة في البر الرئيسي للبرتغال أي ارتفاع عن المعدل الطبيعي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، الذي كان أكثر الشهور حرارةً على الكوكب.

وذكر المعهد أن مستويات هطول الأمطار انخفضت في البر الرئيسي؛ بسبب الرياح الشمالية في المنطقة الغربية من شبه الجزيرة الأيبيرية الناجمة عن إعصار جزر الأزور.

ولفت إلى أن "هيمنة النظام المضاد للدوامات البحرية، المعتادة جدًا في أشهر الصيف، لم تسمح بتهيئة الظروف لحدوث هطول الأمطار في جزء كبير من البر الرئيسي".

وأوضحت بيانات المعهد أن تلك الظروف عززت زيادة مساحة الجفاف الجوي وشدته؛ مما تسبب في زيادة المناطق، التي تعاني من الجفاف الشديد، وخصوصًا في منطقتي "ألينتيخو" و"إلغارف"، اللتين سجلتا يوم31 تموز/يوليو الماضي نسبة 97% من الأراضي التي كانت في حالة جفاف جوي، وأن 34% منها كانت في حالة جفاف شديد.

المصدر: صحيفة "Jornal De Negocios" البرتغالية