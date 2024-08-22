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ما سبب وفاة الفنان العراقي الشاب براق مهنا؟ | إرم نيوز

منوعات

ما سبب وفاة الفنان العراقي الشاب براق مهنا؟

ما سبب وفاة الفنان العراقي الشاب براق مهنا؟
الفنان العراقي براق مهناالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد عبد
أحمد عبد
22 أغسطس 2024، 4:09 م

أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية بمقتل الفنان براق مهنا على يد شقيق زوجته، جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "قوة أمنية هرعت إلى مكان إطلاق نار حدث في منطقة حي الجهاد، إذ وجدت مدنيا مقتولا داخل سيارته الخاصة، وعلى جسده آثار عدة طلقات نارية". 

وأضاف: "بعد معاينة جثة الضحية، تبين أنه الفنان الشاب "براق مهنا"، مشيرا إلى أن "شهود العيان أكدوا أن القاتل هو شقيق زوجته، الذي فتح النار على الضحية من سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف".

وأكد المصدر أن "التحقيقات الأولية قادت إلى المحرضيْن على عملية القتل، وهما والد القاتل وزوجة المجني عليه، حيث تم إلقاء القبض عليهما وإيداعهما في مركز شرطة حي الجهاد إلى حين انتهاء التحقيقات".

وبين أن "فريق التحري فحص هواتف والد القاتل وزوجة الضحية، وتبين أنهما أرسلا واتصلا بالقاتل، وطلبا منه الحضور إلى منزلهما، والاقتصاص من الضحية الشاب براق مهنا".

واشتهر الفنان العراقي، الذي يتابعه عدد كبير من المعجبين في مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يؤدي فيه أغنية "يا حريمة".

العراقالمشاهيرجرائم قتل

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