استنفار واسع لمطاردته.. فرار سجين من قاعة محكمة في ألمانيا

فرّ سجين من قاعة محكمة في مدينة دوسلدورف، غرب ألمانيا، الاثنين، خلال جلسة استماع قانونية كانت تتعلق بطلب تسليمه إلى السلطات النمساوية.

وذكرت السلطات أن الرجل مطلوب بتهمتي الإيذاء البدني الخطير والسرقة المشددة كعضو في عصابة، بحسب "د.ب.أ".

وكانت النمسا قد تقدمت سابقا بطلب رسمي لتسليم المتهم، وكانت الجلسة المنعقدة اليوم في المحكمة مخصصة للنظر في هذا الطلب.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن السجين نُقل إلى غرفة اجتماعات تقع في منطقة احتجاز مؤمنة، وذلك بغرض التحدث مع محاميه.

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وأضافت أن السجين استغل لحظة مغادرته الغرفة ليهرب عبر باب جانبي يؤدي إلى الفناء الداخلي للمبنى، وهناك تمكن من تسلق سياج أمني مرتفع والهروب من المكان. وأكدت المتحدثة أنه لم يصب أي شخص بأذى خلال عملية الفرار.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الشرطة بأنه تم استخدام مروحية وكلاب بوليسية في عمليات البحث عن السجين، كما تم استدعاء قوات من شرطة مكافحة الشغب للمشاركة في المطاردة.