تأجيل حفل توزيع جوائز "إيمي" بسبب إضراب هوليوود

أرجئ حفل توزيع جوائز "إيمي" التلفزيونية لهذا العام؛ إثر إضراب الممثلين وكتاب السيناريو في هوليوود، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن الاحتفال المعادل تلفزيونيًا لجوائز الأوسكار السينمائية، قد يؤجل من موعده الأساسي في 18 أيلول/سبتمبر إلى كانون الثاني/يناير المقبل.

أما مجلة "فرايتي" المتخصصة، فأشارت إلى أن المعنيين بالاحتفال من شركات إنتاج وسواها أُبلغوا بالتأجيل الذي لم يعلن رسميًا بعد.

وقال مصدر ذو صلة بالاحتفال، إن أي موعد جديد لم يحدد بعد لإجرائه.

وينفذ ممثلو هوليوود وكتاب السيناريو فيها، إضرابًا أدى إلى أسوأ حالة شلل في القطاع منذ 63 عامًا، وسيدفع في حال استمراره كل نجوم هوليوود إلى مقاطعة الاحتفال الخامس والسبعين لتوزيع جوائز "إيمي"، مما ينعكس بطريقة كارثية على نسب مشاهديه عبر شاشة التلفزيون.

ولن يكون مسموحًا لكتاب السيناريو بإعداد نصوص أو نكات لمقدمي الاحتفال.