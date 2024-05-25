السعودية.. مدير مدرسة يفاجئ طلابه بهدية قيمتها 10 آلاف دولار (فيديو)

فاجأ مدير مدرسة في السعودية، طلابه وزملائه المعلمين، بتقديم دراجة هوائية لكل طالب من طلاب المدرسة في هدية غير مسبوقة بلغت تكلفتها نحو 40 ألف ريال (قرابة عشرة آلاف دولار).

وحضر المدير مسلم بن سلمان المسعودي، إلى مدرسة "أبي دجانة" الابتدائية بمحافظة البدع في منطقة تبوك، لتكريمه بمناسبة تقاعده من المهنة بعد ثلاثة عقود من العمل، ليفاجئ منظمي التكريم بهديته.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها المدرسة على حسابها عبر منصة "إكس"، عشرات الدراجات الهوائية من مختلف القياسات والألوان، وقد صُفَّت بشكل منظم أمام المدرسة. كما ظهر الطلاب في مقطع فيديو آخر، وقد بدا الفرح عليهم بعد تسلم كل واحد منهم دراجته الخاصة.