أعلن محمد الأمين، محامي حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، بأنه سيتقدم بطلب للنيابة العامة لتقديم مذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بتخفيف عقوبة سائق "أوبر"، وحصوله على البراءة في تهمة اختطافها.

وأكد الأمين لوسائل إعلام محلية، أن الحق المدني لن يتم وقفه بعد صدور قرار المحكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة عاقبت المتهم على التعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وليس محاولة الخطف بالإكراه.

وكشف المحامي عن استياء أسرة المجني عليها بشأن الحكم الصادر، مضيفا: "حبيبة ماتت حقها فين.. أسرتها في حالة يرثى لها ربنا يكون في عونهم".

أخبار ذات علاقة محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة في قضية "فتاة الشروق"

وقضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس الخميس، ببراءة السائق وتخفيف الحكم بمعاقبته في تهمة المخدرات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في مايو/ أيار الماضي قراراً بحبس السائق محمود هاشم 15 عاماً وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة الخاصة به.

وأسندت النيابة العامة عدة تهم لمحمود هاشم، من بينها الشروع في خطف المجني عليها بطريق الإكراه، وحيازة الحشيش المخدر، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدرات.