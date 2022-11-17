السيطرة على 4 أسود داخل استراحة في السعودية

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، اليوم الخميس، أنه تمت السيطرة على 4 أسود في إحدى استراحات حي "الشقة" في منطقة القصيم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وقال المركز في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إن "مباشرة العملية جاءت بعد بلاغ من مواطن لشرطة القصيم عن وجود حيوانات مفترسة في إحدى استراحات حي الشقة".