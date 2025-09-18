تفاعل واسع مع أحدث ظهور للفنان عادل إمام (صورة)

أثار ظهور الفنان المصري الكبير عادل إمام في صورة حديثة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلًا واسعًا، إذ بدا "الزعيم" في حالة صحية جيدة، ما طمأن جمهوره بعد غياب طال سنوات، ووسط شائعات متكررة أُثيرت حول حالته الصحية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وظهر عادل إمام في الصورة برفقة الكاتب المقرب منه أكرم السعدني، والمنتج عصام إمام شقيقه، وقد بدا جالسًا على مقعد، يحتضن بيده اليمنى السعدني، وبيده الأخرى طفل صغير جلس بينه وبين شقيقه عصام، في مشهد أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

وكان الكاتب أكرم السعدني قد نفى، في يوليو/تموز الماضي، الشائعات التي ترددت بشأن إصابة الفنان عادل إمام بمرض الزهايمر، مؤكداً آنذاك أنه يتمتع بصحة جيدة، وأنه على تواصل دائم معه، يتبادلان الأحاديث حول الفن والذكريات، على حد قوله.

وأشار السعدني إلى أنه التقى عادل إمام أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، وقضى معه أوقاتاً طيبة استعادا فيها ذكريات مجالسهم وزياراتهم في أحياء محافظة الجيزة، وفق تعبيره.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفنان عادل إمام متوارٍ عن الأنظار منذ نحو أربعة أعوام، وكان ظهوره الأول في حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام مطلع يوليو الماضي، إلا أن أسرته تعمدت حينها عدم التقاط أي من الحضور صوراً له، إذ غادر الحفل بعد وقت قصير، حسب ما أفاد به مقربون منه.

وقد لاقى هذا الظهور النادر للفنان عادل إمام في حفل زفاف حفيده تفاعلًا واسعًا، بالنظر لكونه الظهور الرسمي الأول للفنان الكبير بعد سنوات من الغياب، ليعود اليوم بصورة جديدة تُبدد الشائعات وتُحيي الحنين إلى أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي.