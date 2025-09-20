"قلة أدب".. فارس كرم يرد على اتهامات بإساءة معاملة خادمة منزله

علّق الفنان اللبناني فارس كرم، على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي زعمت تورطه في إساءة معاملة خادمة كانت تعمل في منزله، وهي أخبار أثارت تفاعلًا واسعًا وانتقادات طالت سلوك الفنان، وطرحت تساؤلات حول بيئة العمل داخل منزله.

وسارع كرم إلى توضيح الموقف، حيث نشر أكثر من بيان رسمي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نفى فيه بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأن الهدف من نشرها هو الإساءة إلى سمعته وسمعة عائلته، على حدّ تعبيره.

وأوضح كرم في بيانه أن العاملات في منزله ومنزل والدته يعملن منذ أكثر من 10 سنوات، وأن العلاقة التي تربطه بهن تتسم بالاحترام المتبادل والمودة، مؤكدًا أنهن يُعاملن كأفراد من الأسرة، وأن ما قيل لا يعدو كونه افتراءً لا أساس له.

ووصف فارس كرم الشائعات المتداولة بشكل غير مباشر بـ "قلة أدب"، وهو نفس عنوان أغنيته التي طرحها في أوائل يوليو/تموز الماضي، حيث أرفق مقطعًا من الأغنية في البيان الذي نشره عبر خاصية القصص القصيرة، ما اعتبره متابعون تقاطعًا دقيقًا بين عنوان أغنيته وتوصيفه للشائعات المتداولة ضده.

وفي ختام بيانه، شدد الفنان اللبناني على أنه تقدّم بدعوى قضائية ضد المكتب الإعلامي والصفحة الإلكترونية التي روّجت لهذه الشائعة، مؤكدًا عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يسعى إلى تشويه صورته أمام الرأي العام.