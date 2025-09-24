دبّان يحتجزان نفسيهما داخل سيارة ويطلقان البوق طلبًا للنجدة (فيديو)

شهدت مدينة كيتشيكان في ميشيغان الأمريكية حادثة طريفة عندما حبَس دبّان أسودان نفسيهما داخل سيارة دفع رباعي متوقفة، وأطلقا البوق بشكل مستمر حتى تدخلت الشرطة لإخراجهما.

وقال قائد شرطة كيتشيكان، إريك ماتسون، إن الضباط استجابوا للبلاغ حوالي الساعة الخامسة صباح الأربعاء، بعد تلقي اتصال عن سيارة تُصدر صوت بوق مستمرا.

وعند وصول الضابط لوك بوركهالتر، وجد الدبّين جالسين في المقاعد الأمامية "كما لو كانا في رحلة ممتعة"، حسب وصف ماتسون، الذي أضاف: "لو لم يكونا يطلقان البوق، لظننت أنهما عالقان لفترة أطول".

وأظهرت لقطات كاميرا مثبتة على جسم السيارة الدبّين داخل المركبة قبل أن تفتح الشرطة الباب الخلفي عن بُعد، ما سمح لهما بالهرب بسلام دون إصابة أي شخص.

وقالت الشرطة إن الدبّين تسببا في أضرار جسيمة داخل السيارة، على أن يقرر المالك لاحقًا إمكانية إصلاحها. وأشار ماتسون: "إنه فيديو مضحك… إلا إذا كنت مالك السيارة".

ودفعت الحادثة إدارة المرور إلى نشر منشور ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي، تذكّر فيه السكان بإغلاق أبواب سياراتهم، وتجنب ترك الطعام داخلها، والإبلاغ عن أي نشاط غير عادي. وأضاف ماتسون: "الدببة انتهازية، وستحاول فتح المقابض إذا شمّت رائحة طعام".