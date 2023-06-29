انقرضت منذ 40 عامًا.. نوع نادر من الكلاب يظهر مجددًا‎

رُصدت كلاب برية أفريقية، وهو نوع كان يُعتقد أنه انقرض منذ نحو 40 عامًا في أوغندا، وفق الهيئة المسؤولة عن الحياة البرية.

وهذه الحيوانات مدرجة علىى القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

وذكر بيان أوردته وكالة "فرانس برس" من هيئة الحياة البرية الأوغندية أن "الكلاب البرية الأفريقية التي انقرضت في أوغندا في ثمانينيات القرن العشرين رُصد عدد منها قرب نهر ناروس في متنزه (كيديبو فاليه) الوطني صباح الإثنين".

وتابع البيان: "رصد أحد حراسنا في الموقع كلبين من نوع الكلاب البرية الأفريقية قبل أن يختفيا"، مشيرًا إلى أن فريقًا سيكلف بالتحقيق في هذه الواقعة للحصول على معلومات ضرورية لمسألة حفظ الحيوانات.

وتظهر على جلد هذه الكلاب بقع حمراء أو سوداء أو بنية أو بيضاء أو صفراء، خاصة بكل كلب.

ويتميز هذا النوع بأذنين كبيرتين ومستديرتين وبأربع أصابع في كل قدم، على عكس الكلاب الأخرى التي لها 5 أصابع.

وكان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أشار، في العام 2020، إلى أن عدد الكلاب البرية الأفريقية كان نحو 6600 كلب، موضحًا أنّ "عددها يستمر في الانخفاض بسبب الزوال التدريجي لموائلها وبعض الأنشطة البشرية والأمراض المعدية".