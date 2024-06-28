أستراليا.. متحف في مرحاض للسيدات لإبعاد الرجال

قرر متحف في ولاية تسمانيا الأسترالية، عرض لوحات من أعمال الفنان الإسباني بابلو بيكاسو في مرحاض للسيدات، لإبعاد الرجال بعد شكوى تمييز من قبل ذكر لم يتمكن من دخول معرض عُلقت فيه الأعمال.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن لوحتين لبابلو بيكاسو في الأصل، عُرضتا في متحف (MONA) الذي افتتح في ديسمبر/ أيلول 2020، وكان مخصصًا للسيدات.

وكان المعرض يوصف بأنه "مساحة فاخرة للغاية" حيث يمكن للنساء تدليل أنفسهنّ بتناول "المقبلات باهظة الثمن، والمشروب الفاخر"، ويقدمها خادم شخصي ذكر فيما يقمن بمعاينة الفن في غرفة خضراء مخملية.