أستراليا.. متحف في مرحاض للسيدات لإبعاد الرجال
قرر متحف في ولاية تسمانيا الأسترالية، عرض لوحات من أعمال الفنان الإسباني بابلو بيكاسو في مرحاض للسيدات، لإبعاد الرجال بعد شكوى تمييز من قبل ذكر لم يتمكن من دخول معرض عُلقت فيه الأعمال.
وقالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن لوحتين لبابلو بيكاسو في الأصل، عُرضتا في متحف (MONA) الذي افتتح في ديسمبر/ أيلول 2020، وكان مخصصًا للسيدات.
وكان المعرض يوصف بأنه "مساحة فاخرة للغاية" حيث يمكن للنساء تدليل أنفسهنّ بتناول "المقبلات باهظة الثمن، والمشروب الفاخر"، ويقدمها خادم شخصي ذكر فيما يقمن بمعاينة الفن في غرفة خضراء مخملية.
وأصدرت محكمة قرارًا يلزم المعرض بالسماح بدخول الرجال، وقالت إنه ينتهك قانون مكافحة التمييز الأسترالي الصادر عام 1998، بناء على شكوى تقدم بها رجل يقيم في ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية ويُدعى جيسون لاو، وذلك بعد أن مُنع من دخول المعرض المقام في متحف تسمانيا الشهير للفنون.
وقالت أمينة المتحف، الفنانة الأمريكية كيرشا كايتشيلي، إن حصر المعرض على النساء كان يهدف لـ"اختبار" مواقف التمييز التي عانت منها النساء عبر التاريخ، مشيرة إلى أن اللوحات عرضت الآن في مرحاض تم تطويره تحت اسم "غرفة السيدات".
ونشرت كايتشيلي على حسابها في "إنستغرام" صورًا للأعمال بعد عرضها في حمام السيدات، ودعت النساء إلى الاستمتاع في المعرض الجديد.
وقالت إن مرحاض السيدات افتتح بعد شكوى من رجل أجبرتهم على إغلاق صالة السيدات.
وأكدت أنها ستناضل من أجل الإبقاء على معرضها للسيدات فقط، عبر الطعن في قرار المحكمة الذي ينظر "بعين شديدة الضيق لما تعرّضت له النساء من تمييز اجتماعي على مرّ التاريخ وحتى الآن".