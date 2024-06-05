بينهم باريس هيلتون.. حسابات المشاهير على "تيك توك" تتعرض للاختراق

قالت "تيك توك" إنها تتصدى لهجوم إلكتروني استهدف عددًا من العلامات التجارية والمشاهير في منصتها، من بينهم "باريس هيلتون" وشبكة "سي إن إن".

وأكدت تيك توك أن عددًا "محدودًا للغاية" من الحسابات قد تعرّض للاختراق، وأنها تعمل مع المستخدمين لاستعادة الوصول إلى حساباتهم.

ولم تشارك "تيك توك"، المملوكة لشركة "ByteDance" الصينية، مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم السيبراني، أو كيفية تنفيذه.

وقال متحدث باسم "تيك توك" إن حساب نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون الذي يتابعه أكثر من 10 ملايين، تم استهدافه، لكن لم يتمكن المتسللون من اختراقه.

وعن حساب "سي إن إن" قالت "تيك توك": "لقد تعاوننا بشكل وثيق مع الشبكة الإخبارية لاستعادة الوصول إلى الحساب وتنفيذ إجراءات أمنية معززة لحماية حساباتهم من الآن فصاعدًا".

وأضافت: "نحن ملتزمون بالحفاظ على سلامة المنصة، وسنواصل مراقبة أي نشاط غريب آخر."

ولـ"تيك توك" ملايين المستخدمين حول العالم، لكن التطبيق واجه، مؤخرًا، تساؤلات حول أمان بيانات مشتركيه بعد شكوك حول ارتباطاتها بالحكومة في بكين.