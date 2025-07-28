جوني ديب يفاجئ جمهوره بمشاركته في تكريم أوزي أوزبورن (صور)

فاجأ النجم الأمريكي جوني ديب جمهور حفل موسيقي في قاعة "O2 أرينا" بلندن، مساء الجمعة، بظهوره على المسرح إلى جانب مغني الروك أليس كوبر، خلال تكريم خاص للمغني الراحل أوزي أوزبورن.

وجاءت مشاركة ديب، 62 عامًا، ضمن أداء أغنية Paranoid الشهيرة التي صدرت عام 1970 لفرقة "بلاك ساباث"، حيث ظهر حاملاً غيتاره إلى جانب أليس كوبر، 77 عامًا، وهما عضوان في فرقة "هوليوود فامبايرز".

وتميّز النجم الأمريكي بإطلالة لافتة، وأظهر جمهور الحفل تفاعلًا كبيرًا مع ظهور ديب، حيث شارك العديد من المعجبين انطباعاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم: "رأيت جوني ديب الليلة الماضية في لندن، كانت مفاجأة مذهلة"، بينما قال آخر: "تحية رائعة لأوزي من أليس كوبر بمشاركة جوني ديب".

وكان كوبر قد وجّه تحية مماثلة لأوزبورن في حفل سابق أقيم بكارديف خلال الأسبوع ذاته.

والجدير بالذكر، توفي أوزبورن في 22 يوليو الجاري، كما أعلنت عائلته في بيان أكدت فيه وفاته محاطًا بعائلته ومحبيه، داعية إلى احترام خصوصيتهم في هذه اللحظات الصعبة.

وجاءت وفاته بعد أسابيع من ظهوره في حفل ببرمنغهام، وصفه بأنه "الأخير"، وأمام أكثر من 42 ألف شخص، وجّه أوزبورن رسالة مؤثرة لجمهوره قال فيها: "من الرائع أن أكون على هذا المسرح اللعين. أحبكم جميعًا. بارك الله فيكم".

وكان أوزبورن يعاني من مشكلات صحية منذ عام 2003، حين تعرض لحادث دراجة رباعية أدى إلى كسر في الرقبة، وخضع لجراحة دقيقة وزُرعت له قضبان معدنية في العمود الفقري. وفي عام 2020، أعلن عن إصابته بمرض باركنسون، الذي تم تشخيصه بعد تعرضه لسقوط آخر أثّر على أعصابه.