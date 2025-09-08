لماذا يرفض الأمير ويليام لقاء شقيقه هاري؟

وصل الأمير هاري اليوم إلى المملكة المتحدة في زيارة نادرة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لرحيل الملكة إليزابيث، وسط توقعات بلقاء مع والده الملك تشارلز، لكن لقاءه مع شقيقه الأكبر، الأمير ويليام، يبدو مستبعدًا تمامًا.

وأكدت مصادر مقربة من العائلة الملكية لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن رفض ويليام يأتي نتيجة تراكم سنوات من الانتقادات العلنية التي وجهها هاري للعائلة، ما تسبب في أزمة ثقة عميقة بين الأخوين.

أخبار ذات علاقة توترات مستمرة بين الأمير هاري والعائلة المالكة قبل زيارته المرتقبة

وقال المصدر: "يشعر الأمير ويليام بأن هاري اختار مرارًا التعامل مع الأمور العائلية علنًا بدلاً من الحلول الخاصة، وهذا قلل الثقة في قدرته على الحفاظ على الخصوصية".

وأضاف: "المشكلة تشمل ميغان ماركل أيضًا، إذ إن الثقة تم تقويضها منذ انتقالهما إلى أمريكا، وإعادة بنائها مسؤولية على عاتق ساسكس".

والعلاقة بين هاري وويليام متوترة منذ مغادرة الدوق والدوقة للشركة الملكية في 2020، والتي تبعتها سلسلة من الانتقادات العلنية، بما في ذلك مقابلتهما مع أوبرا وينفري ومسلسلهما الوثائقي على نتفليكس ومذكرات هاري "سبير".

وأوضحت المراسلة الملكية السابقة جيني بوند، أن لقاء هاري مع بعض أفراد العائلة الملكية، مثل يوجيني وبياتريس، محتمل، لكن لقاءه مع ويليام أو كاثرين يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي، معتبرة أن الخلاف بين الأخوين عميق جدًا.

أخبار ذات علاقة الأمير ويليام "غير سعيد" باحتمال لقاء الملك تشارلز والأمير هاري

وفي المقابل، أشار مصدر أمريكي إلى أن الملك تشارلز وافق على لقاء هاري لأول مرة منذ عامين تقريبًا، مؤكدًا أن الخطوة تهدف لإعادة بناء التواصل بين الأب وابنه، مع الحفاظ على الخصوصية والكرامة، وفتح المجال لمزيد من الحوار مستقبلاً، دون أن تعني حل الخلافات العائلية بالكامل.