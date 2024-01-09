الشتاء القاسي يقطع الكهرباء عن مناطق واسعة في أوكرانيا

وأوضحت عبر "تيليغرام" بأن "مستوى الاستهلاك يستمر في التنامي بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد" مبينة أن استهلاك الكهرباء في الصباح كان بالفعل أعلى بنسبة 5.8 % عن اليوم السابق.

وقالت "أوكرنرجو" إن الطقس تسبب في أضرار جسيمة لشبكات التوزيع بسبب الرياح القوية والصقيع وتكون طبقة سميكة من الجليد على المعدات؛ ما أدى إلى تأخير أعمال الإصلاح.

وبينت الشركة أن " الكهرباء كافية في الوقت الحالي، لتزويد جميع المستهلكين بالمنازل وللأغراض التجارية، لكن الزيادة الكبيرة في الاستهلاك تخلق حِملًا إضافيًّا على محطات الطاقة، التي تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وتحتاج إلى زيادة توليدها بسرعة كبيرة وبشكل كبير، وهذا يمكن أن يؤدي إلى "الاضطرابات التكنولوجية".