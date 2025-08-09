بينهم مسؤول أكاديمي.. مصرع 7 يمنيين بتصادم مروع في لحج (فيديو)

لقي 7 يمنيين حتفهم، الجمعة، إثر حادث تصادم عنيف، بين شاحنة وسيارة أجرة صغيرة، على أحد طرق السفر الرئيسية في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وأظهر مقطع فيديو، وثقته كاميرا مراقبة في محطة لبيع الوقود على الطريق العام بمنطقة "الرجاع" في مديرية "طور الباحة" غربي المحافظة، لحظة وقوع الحادث، والتي بدت تفاصيله قاسية للغاية.

ويظهر في المقطع أن سائق مركبة النقل الثقيل، الذي كان ينقل شحنة دواجن إلى أحد الأسواق المحلية، تجاوز سيارة أمامه بالسير على الخط المعاكس بسرعة جنونية، في الوقت الذي كانت تسير فيه السيارة الأخرى في خطها، ليتصادما من الأمام.

وأسفر الحادث عن وفاة الركاب السبعة الذين كانوا على متن سيارة الأجرة، بينهم نائب رئيس "جامعة لحج" لشؤون الطلاب الدكتور وائل مصطفى شكري، الذي نعته مؤسسات الدولة.

وقال مدير إدارة شرطة السير في محافظة لحج، العقيد قحطان القطيبي، إن "الحادث نتج عن تصادم بين مركبة نوع (دينا/ إيسوزو) ومركبة نوع (تويوتا/ إيكو)، وتوفي فيها سائقها و6 ركاب كانوا برفقته".

وأضاف القطيبي: "أُتلفت السيارة بشكل كامل، وتقدَّر الخسائر المادية الناجمة عن ذلك بنحو 15 مليون ريال يمني".

وأشار إلى أنه "جرى تسليم جثامين 5 من الضحايا إلى ذويهم، الذين شرعوا فورًا بإجراءات الدفن"، لافتًا إلى أنه لم يتم التعرف على جثماني اثنين من الضحايا، ويجري التحقق من هويتهما".

وذكر القطيبي أن الأجهزة الأمنية "احتجزت سائق الشاحنة، واحتفظت بشاحنته، لاستكمال الإجراءات القانونية في الحادثة وملابساتها".