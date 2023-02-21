عالم صيني أثار تنديدًا بتعديل جينات أجنة يحصل على تأشيرة هونغ كونغ

أكد باحث صيني سُجن إثر فضيحة عالمية أثارها بإعلانه تعديل جينات توأمين قبل ولادتهما، اليوم الثلاثاء، أنه يبحث عن جهات جديدة يتعاون معها بعد حصوله على تأشيرة دخول إلى هونغ كونغ، مثيراً الغضب في الأوساط العلمية.

وكانت محكمة في شينجين في جنوب الصين، حيث أجرى العالم أعماله، حكمت بسجن هه جيانكوي 3 سنوات بعد إدانته بتهمة "التلاعب جينيا بطريقة غير قانونية بأجنة بهدف الإنجاب".

وكان هه جيانكوي أعلن، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، أنه توصل إلى ولادة طفلتين توأمين بعد تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز، الذي يحمله والدهما.