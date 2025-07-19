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منوعات

وشم السفيرة الأمريكية في لبنان يثير الجدل (صورة)

وشم السفيرة الأمريكية في لبنان يثير الجدل (صورة)
السفيرة ليزا جونسونالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 12:11 ص

وشمت السفيرة الأمريكية  لدى بيروت، ليزا جونسون، على ذراعها كلمة "لبنان" باللغة العربية، في إشارة رمزية إلى محبتها العميقة لهذا البلد.

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 ونشرت فنانة الوشوم اللبنانية، جوى أنطون، الوشم عبر خاصية "القناة" على حسابها في "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "كانت زبونتي اليوم السفيرة الأمريكية لدى لبنان. تشرّفت بوشم كلمة 'لبنان' باللغة العربية على ذراعها.. امرأة ليست لبنانية الدم، لكنها اختارت هذا الوشم بدافع حبّ عميق لهذا البلد".

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ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا على وسائل الإعلام اللبنانية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال نشطاء إن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا رمزيًا عن العلاقة الخاصة التي طوّرتها السفيرة مع لبنان خلال فترة خدمتها فيه.

 فيما هاجمها البعض متهمًا إياها بـ"الكذب"، وبأن مصائب لبنان تأتي من أمريكا، مطالبين بكف يد واشنطن عن التدخل بالشأن اللبناني.

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