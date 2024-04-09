السماح للمغربيات بإصدار جواز السفر لأبنائهن دون موافقة الأب

كشفت السلطات المغربية عن إتاحة إصدار المواطنات المغربيات جوازات السفر لصالح أطفالهن من دون موافقة الأب، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وقال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في إجابة عن سؤال للنائب البرلماني محمد هيشامي، إن "المسطرة الجاري بها العمل حاليا لا تستلزم الإدلاء بموافقة الآباء من أجل استصدار جواز السفر للأبناء القاصرين".

وأضاف لفتيت أنه "يحق للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة، طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الحصول على مستخرجات رسوم الحالة المدنية".

وتابع: بالتالي، فإن النساء المتزوجات أو المطلقات يمكن لهن استخراج نسخ من رسوم ولادة أبنائهن دونما حاجة لإذن الأب، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه".

وكانت قنصليات المغرب في الخارج أعلنت، في وقت سابق، تمكين الأم من إنجاز أو تجديد جواز السفر لأطفالها من دون موافقة مسبقة من الأب، ما لم يصدر قرار قضائي يحول دون ذلك.