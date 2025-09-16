"للحلم بقية".. تعليق مؤثر من المخرج رشيد مشهراوي على تدمير منزله بغزة

كشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن تعرُّض منزله في غزة لقصف عنيف، مشيرا إلى أن "العناية الإلهية أنقذت أسرته حيث تم القصف وهي خارج المنزل".

ونشر رشيد مشهراوي عبر صفحته بموقع "فيسبوك"عدة صور من المنزل قبل وبعد تعرُّضه للقصف معلقا: "تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات، لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس".

وأضاف: "في بيتنا بالصورة الأولى، أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استُشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر، نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية".

وكان مشهراوي أثار تفاعلًا كبيرًا خلال حفل افتتاح الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث مرّ مع فريق عمل فيلمه "أحلام عابرة" على السجادة الحمراء وسط تصفيق قوي من الحضور.

وافتتح الفيلم في المهرجان ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ما دفع الجمهور المصري للتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حديث مشهراوي عن كواليس تصوير الفيلم في ظل أجواء الحرب في غزة.

وتحدث المخرج الفلسطيني عن الصعوبات التي واجهته في صناعة الفيلم، مؤكدا أنه "تعامل بشكل جيد مع صعوبات تصوير المشاهد الخارجية، في ظل الحرب وانتشار القوات الإسرائيلية، بالقرب من مناطق تصوير الفيلم، كما أعرب عن فخره الشديد بهذه التجربة السينمائية، التي وصفها بالفريدة، ويتناسب اسمها مع أحلام الفلسطينيين"، على حد قوله.